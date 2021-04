Europeu de sub-21: UEFA elege Vitinha, Fábio Vieira encanta em Itália

UEFA elegeu Vitinha, médio cedido pelo FC Porto ao Wolverhampton, como um dos oito destaques da fase

de grupos do Europeu. Em Itália estão encantados com Fábio Vieira.

Encerrada a fase de grupos do mais atípico dos Europeus sub-21, disputada à "sombra" do apuramento para o Mundial"2022 dos graúdos, a UEFA anunciou os seus destaques de cada uma das oito seleções apuradas para os quartos de final, que só serão disputados a partir de 31 de maio.

Primeira classificada do grupo D com três vitórias em outros tantos jogos, a seleção de Portugal deu nas vistas por aliar bom futebol aos resultados e o organismo escolheu Vitinha como o principal "dínamo" do conjunto de Rui Jorge, classificando de "impressionantes" as suas exibições nos duelos frente a Croácia, Inglaterra e Suíça.

O médio emprestado pelo FC Porto ao Wolverhampton, que deve acionar uma cláusula de opção de compra no valor de 20 M€, integra um grupo de luxo onde também entram Gonzalo Villar (Espanha), Domagoj Bradaric (Croácia), Cody Gakpo (Países Baixos), Odsonne Édouard (França), Jacob Bruun Larsen (Dinamarca), Ridle Baku (Alemanha) e Patrick Cutrone, o aríete da Itália, adversária de Portugal nos quartos de final da competição.

No entanto, Vitinha não é o único jogador ligado à formação do FC Porto que merece menções honrosas pelo impacto no Europeu sub-21. Considerando que Portugal é um dos piores adversários que poderiam ter entrado no caminho da Azzurra, o jornal transalpino "Gazzetta dello Sport" dedicou um artigo repleto de elogios à equipa de Rui Jorge, apontando Fábio Vieira como a sua principal figura. "Rápido, bom a driblar e dono de uma excelente visão de jogo, o talento do FC Porto já é uma certeza e todo o jogo de Portugal passa pelos seus pés", pode ler-se. O mesmo exercício foi feito pelo jornal "Corriere dello Sport", que destacou o pleno de vitória dos lusos, bem como a sua solidez defensiva: Portugal, tal como a Espanha e a Dinamarca, avançou para os "quartos" sem sofrer qualquer golo nos três jogos da fase de grupos.

Campeã a um nível alto e a desilusão Inglaterra

Atual campeã europeia da categoria, a Espanha de Abel Ruiz (Braga) não facilitou no acesso à fase seguinte e mostrou condições para revalidar o título, estando, na calha, a possibilidade de receber alguns "reforços" que estiveram às ordens de Luis Enrique na Roja: o sportinguista Porro, Pedri e Bryan Gil. Numa fase de grupos onde a grande maioria dos favoritos confirmou esse estatuto, a Inglaterra acabou por ser a grande desilusão. Apesar de contar com o segundo grupo mais valioso em prova, segundo dados do portal Transfermarkt, a equipa de Aidy Boothroyd somou apenas uma vitória e foi para casa debaixo de um coro de críticas.