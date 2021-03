Europeu de sub-21: Portugal sem limitações e alvo de curiosidade

Seleção portuguesa começou a preparar o encontro com a Suíça com todos os jogadores disponíveis.

A seleção portuguesa de sub-21 treinou esta segunda-feira sem limitações em Kodeljevo, no início da preparação do encontro frente à Suíça, da terceira e última jornada do Grupo D do Campeonato da Europa da categoria.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, a equipa das quinas realizou exercícios de aquecimento, com os titulares da vitória de domingo sobre a Inglaterra (2-0), os suplentes e o trio de guarda-redes separados em grupos distintos.

À imagem de outros treinos na zona leste de Ljubljana, o apronto de Portugal não passou despercebido à comunidade local, com algumas dezenas de populares presentes nas imediações do Estádio de Atletismo e Futebol de Kodeljevo para observar os jogadores.

O distanciamento social nem sempre foi cumprido face ao atual contexto pandémico, num país que já vacinou 10% dos 2,1 milhões de habitantes e começou a desconfinar há um mês, apesar da recente subida do número de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Portugal voltará a treinar em Kodeljevo na terça-feira, às 16:00 locais (15:00 em Lisboa), uma hora após a videoconferência de imprensa de antevisão, feita por Rui Jorge e um atleta a designar, no Estádio Stozice, em Ljubljana, palco do desafio com a Suíça.

Os lusos lideram o grupo D, com seis pontos, graças aos triunfos sobre Croácia (1-0) e Inglaterra (2-0), e defrontam os helvéticos, com os mesmos três pontos dos croatas, na quarta-feira, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), com arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Finalistas vencidos em 1994 e 2015, os lusos estão à distância de um empate para vencerem a "poule" e assegurarem uma vaga na próxima fase, que também poderá ser confirmada com uma derrota por um golo frente aos helvéticos, exceto 1-0 ou 2-1, ou se a Croácia não derrotar os ingleses à mesma hora, em Koper, também na Eslovénia.

A primeira fase do Europeu de sub-21 decorre até quarta-feira e apura os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, a decorrer entre 31 de maio e 06 de junho, igualmente na Hungria e Eslovénia, países coorganizadores da prova.