Europeu de sub-21: Portugal faz o pleno na fase de grupos e defronta Itália nos quartos de final

Suíça foi a terceira vítima da Seleção Nacional: vitória lusa 3-0, esta quarta-feira.

Portugal garantiu esta quarta-feira o apuramento para os quartos de final do campeonato da Europa de sub-21, ao vencer a Suíça por 3-0 em Ljubljana, na terceira jornada da fase de grupos da competição.

Segue-se a Itália nos "quartos", a 31 de maio. A "squadra azzurra" terminou o grupo D no segundo posto, atrás da Espanha, e será o próximo obstáculo no caminho da Seleção Nacional.

Frente à Suíça, Diogo Queirós (logo aos três minutos), Trincão (60') e Francisco Conceição (65'), que se estreou a faturar pelos sub-21, fizeram os golos do triunfo luso.

Portugal fecha o grupo D na liderança, com um registo imaculado: três jogos, três vitórias (nove pontos), seis golos marcados e zero sofridos. A Croácia passou aos quartos de final no segundo lugar, com três pontos; apesar do desaire frente a Inglaterra (2-1), a seleção dos Balcãs ficou com vantagem na diferença de golos no "mini-campeonato" com os ingleses e a Suíça.