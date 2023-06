Europeu de sub-21: Francisco Conceição no onze para o jogo do tudo ou nada

Confira a equipa inicial de Portugal contra a Bélgica.

A titularidade de Francisco Conceição e a presença de André Ameida no banco é nota de destaque no onze da seleção portuguesa contra a Bélgica.

Portugal está obrigado a superiorizar-se na derradeira jornada do Grupo A, mas depende sempre que a Geórgia pontue face aos Países Baixos para continuar no Europeu da categoria.

Os atuais vice-campeões em título jogam a partir das 17h00, no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, sob arbitragem do francês Willy Delajod, após terem perdido diante dos georgianos (2-0), na estreia, e empatado com os neerlandeses (1-1).

Portugal contabiliza apenas um ponto em seis possíveis e segue no quarto e último lugar do Grupo A, que prossegue em aberto e é surpreendentemente comandado pela anfitriã Geórgia, com quatro, enquanto os Países Baixos e a Bélgica possuem dois pontos cada.

Portugal: Celton Biai; Zé Carlos, Alexandre Penetra, André Amaro e Nuno Tavares; João Neves, Tiago Dantas e Samuel Costa; Francisco Conceição, Fábio Silva e Pedro Neto.

Bélgica: Vandevoordt; Siquet, Debast, De Winter e De Cuyper; Matazo, De Ketelaere, Vranckx e Ramazani; Openda e Balikwisha.