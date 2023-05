Europeu de sub-17: Benfica é o clube mais representado

De acordo com a informação publicada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet, saíram da lista provisória, com 24 atletas, o guarda-redes José Ribeiro, os defesas Ricardo Ribeiro e Samuel Sousa e o médio Tiago Freitas

O Benfica, com oito jogadores entre 20 convocados, é o clube mais representado na convocatória da seleção portuguesa de futebol para a fase final do Europeu de sub-17, na Hungria, cuja lista definitiva foi este sábado divulgada.

De acordo com a informação publicada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet, saíram da lista provisória, com 24 atletas, o guarda-redes José Ribeiro, os defesas Ricardo Ribeiro e Samuel Sousa e o médio Tiago Freitas.

Depois do Benfica, que representa quase metade dos eleitos do selecionador nacional do escalão, Filipe Ramos, segue-se o FC Porto, com cinco jogadores, Sporting, com quatro, Vitória de Guimarães, com dois, e o Braga, com um.

"Foi uma escolha muito difícil, mas que tinha de ser tomada. Tenho a certeza de que estes jogadores que ficam de fora irão torcer por nós e que esta equipa irá lutar dentro de campo por eles. Já cumprimos o nosso primeiro objetivo que era estar nesta fase final, agora vamos trabalhar para novas conquistas", afirmou Filipe Ramos.

Portugal, que já se sagrou campeão europeu de sub-17 por seis vezes (1989, 1995, 1996, 2000 e 2003 e 2016), integra o Grupo C do Campeonato da Europa de 2023, que vai decorrer na Hungria de 17 de maio a dois de junho, defrontando a Alemanha (em 17 de maio), Escócia (20 de maio) e França (23 de maio), detentora do troféu.

Lista dos 20 jogadores convocados:

Guarda-redes: Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e André Moreira (Benfica).

Defesas: João Fonseca (Benfica), Martim Fernandes (FC Porto), Gonçalo Oliveira (Benfica), Guilherme Gaspar (Benfica) e Tiago Parente (Benfica)

Médios: João Simões (Sporting), Gil Martins (FC Porto), Rayhan Momade (Sporting), João Teixeira (FC Porto), Diogo Sousa (Vitória de Guimarães), Rodrigo Duarte (Vitória de Guimarães) e Martim Ferreira (Benfica).

Avançados: Gonçalo Moreira (Benfica), Nuno Patrício (Braga), Gonçalo Sousa (FC Porto), Olívio Tomé (Benfica), Geovany Quenda (Sporting) e João Infante (Sporting).