Euro'2020: sorteio deve contar com Portugal no pote 3

Há 19 seleções qualificadas e sete delas são anfitriãs, tendo já definidos os grupos onde vão jogar. No B vão estar a Rússia e Dinamarca, e a equipa das Quinas vai evitá-las e ainda Bélgica ou a França.

Bucareste, uma das 12 cidades-sede do Euro"2020, acolhe dia 30 o sorteio da fase final da prova. Há 19 finalistas já qualificados e hoje será conhecido mais um: Hungria, País de Gales ou Eslováquia. Os quatro restantes só no dia 31 de março, quando forem disputadas as finais dos quatro Caminhos do play-off.

Só se a Holanda não vencer esta noite a Estónia, em casa, é que a Seleção Nacional entra para o pote 2

Há ainda uma série de dúvidas mas também algumas definições, e tudo aponta para que Portugal, campeão em título, venha a fazer parte do pote 3. Para estar no pote imediatamente acima, o 2, será necessário que a Holanda não ganhe hoje, em casa, à Estónia, um cenário improvável: os bálticos empataram um jogo e perderam os seis outros do apuramento, onde sofreram 21 golos.

Portugal já sabe que, garantidamente, não vai ficar no Grupo B. Rússia e Dinamarca vão entrar nos potes 2 e 3, respetivamente, logo não podem ser adversários. Estes dois países partilham as sedes do Grupo B, que são as cidades de São Petersburgo e Copenhaga. Hoje pode ficar ainda definido que a Bélgica entra nesse mesmo grupo via pote 1. A razão é fácil de explicar: Inglaterra, Itália e Espanha serão cabeças de série e já têm grupos definidos por serem anfitriões. Também a Ucrânia está certa no pote 1 e, por motivos políticos, não pode defrontar a Rússia. Falta um sexto cabeça de série e esse será a Alemanha, se vencer em casa a Irlanda do Norte. Ora, os germânicos também já sabem que vão disputar o Grupo F, porque Munique também é cidade-sede. Em caso de derrota dos germânicos, a França sobe ao pote 1 (desde que a Polónia não ganhe à Eslovénia por 7-0) e tanto a campeã mundial como a Bélgica podem calhar no Grupo B.