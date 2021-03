Euro sub-21: recorde as contas de Portugal para a última jornada da fase de grupos

Portugal defronta esta quarta-feira a Suíça na terceira ronda da fase de grupos do Europeu de sub-21.

A Seleção Nacional de sub-21 defronta esta quarta-feira (17h00) a Suíça em partida da terceira e última ronda da fase de grupos do campeonato da Europa da categoria; a equipa das Quinas chega ao jogo decisivo em posição privilegiada para assegurar o apuramento para os quartos de final: é primeira do grupo, com seis pontos.

De um modo muito simples, um empate basta para Portugal carimbar a presença na fase seguinte e uma derrota também pode acabar em festa, se a Croácia não vencer a Inglaterra (entram em campo à mesma hora do jogo de Portugal).

Em caso de derrota portuguesa e triunfo da Croácia frente aos ingleses, as três seleções, juntando a Suíça, acabariam o grupo com seis pontos. Seria necessário proceder a um mini-campeonato a três, no qual todas as seleções ficariam com três pontos. O critério seguinte seria então diferença de golos e depois o maior número de golos marcados.

Caso perdesse por 1-0, por exemplo, Portugal ficaria fora dos quartos de final, com 1-1 no saldo (ganhou à Croácia por 1-0). A Croácia teria um saldo de 3-3, assim como a Suíça, derrotada pelos croatas por 3-2 este domingo.

Portugal segue em frente caso:

- Vença ou empate com a Suíça

- A Cróacia não ganhe a Inglaterra, independentemente do resultado frente à Suíça

Portugal será eliminado caso:

- Perca com a Suíça por dois ou mais golos, 1-0 ou 2-1 e a Croácia vença Inglaterra