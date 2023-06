Europeu de sub-21: "Estou certo de que não podemos subestimar os portugueses"

Redação com Lusa

Portugal vai encarar os Países Baixos no sábado, no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, três dias após ter sofrido uma surpreendente derrota frente à anfitriã e estreante Geórgia (0-2), no início da nona participação em fases finais.

O encontro entre as seleções de sub-21 de Portugal e Países Baixos, no sábado, para a segunda jornada do Europeu da categoria, será determinante, frisaram esta sexta-feira o treinador Erwin van de Looi e o futebolista Micky van de Ven.

"Acho que vai ser um jogo bastante crucial para as duas equipas, pois quem perder fica praticamente de fora. Estamos focados em jogar bom futebol e, se assim for, temos mais oportunidades de vencer. Conhecemos a equipa de Portugal, que já defrontámos há dois anos, na qualificação da edição anterior [vitória por 4-2 em casa e derrota por 2-1 fora]. A sua forma de jogar é mais do mesmo", observou o técnico, em conferência de imprensa.

"O adversário teve um mau jogo contra a Geórgia e perdeu, mas a sua equipa tem mais qualidade do que aquela que demonstrou nesse dia. Estou certo de que não poderemos subestimar os portugueses", advertiu Erwin van de Looi, que, em 2021, cedeu nas meias-finais frente à Alemanha, que se sagraria campeã numa final com a equipa das quinas.

Os lusos estão sem qualquer ponto e no quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pelos georgianos, com três, enquanto os neerlandeses, campeões em 2006 e 2007, e a Bélgica somam um ponto cada, após terem empatado entre si na primeira jornada (0-0).

"Bélgica e Portugal têm formas de jogar distintas. Os belgas jogam com muita velocidade na frente e têm jogadores que passam bem a bola. Os portugueses fazem vários passes curtos entre jogadores habilidosos. Este jogo será um bocado diferente por esse motivo, mas, apesar disso, é igual para nós. Vamos tentar fazer as coisas que fazemos sempre, sem nunca nos esquecermos de respeitar a valia deste opositor", juntou o selecionador.

Na mesma conferência de imprensa esteve presente o defesa central Micky van de Ven, que alinha nos alemães do Wolfsburgo e reiterou a visão deixada por Erwin van de Looi. "Acho que Portugal tem jogadores de qualidade. É claro que vão jogar sob pressão, pois precisam mesmo de ganhar para passar à fase seguinte. Os pontos fortes passam pela qualidade dos seus futebolistas, principalmente na posse de bola. Todas as equipas têm pontos fracos e Portugal não foge à regra. Sei quais são, mas não sei se os posso dizer agora", gracejou o defensor, de 22 anos, que foi titular a tempo inteiro diante da Bélgica.

Finalista derrotado em 1994, 2015 e 2021, o conjunto de Rui Jorge fica desde já eliminado da próxima fase, caso perca com os neerlandeses.