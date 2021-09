Estreias à vista na Seleção Nacional: "Dificilmente os titulares do último jogo vão jogar de início"

Declarações de Fernando Santos na antevisão do Portugal-Catar, partida de preparação das duas seleções para o Mundial'2022

Fernando Santos deixou a ideia, na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Catar, que os titulares do jogo da seleção com a Irlanda começarão de início a partida particular com o Catar, este sábado.

"Amanhã dificilmente algum dos titulares do último jogo vai jogar de início também", disse, no seguimento do esclarecimento sobre as lesões de Pepe e Palhinha. "Estão com hematomas. A informação clínica que tenho é que em 2/3 dias estarão aptos para voltar à competição. São dois jogadores com quem poderemos contar no jogo com o Azerbaijão".

Recorde-se que entre os 23 jogadores que ainda esta sexta-feira seguem para a Hungria, onde terá lugar o jogo, apenas o guarda-redes Diogo Costa e o médio Otávio, ambos do FC Porto, não têm qualquer internacionalização pela principal seleção nacional.