Portugal prepara a entrada no Europeu de sub-19

Redação com Lusa

Miguel Falé com ambição em alta antes do Europeu de sub-19.

O futebolista Miguel Falé disse esta quinta-feira que Portugal vai ao Euro'2023 de sub-19 para "ganhar os três jogos da fase de grupos", realçando que os lusos estão concentrados no que têm de fazer em Malta.

"Estamos numa fase em que nos focamos no nosso jogo, nos nossos objetivos e na nossa evolução como equipa. Estamos no Europeu para ganhar os três jogos da fase de grupos e não estamos preocupados em analisar já Polónia, Itália e Malta. Teremos tempo para isso", explicou o avançado do Sporting de Braga, citado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das quinas esteve a preparar o Europeu de sub-19 em Penafiel, com a segunda fase do estágio a iniciar-se hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde o técnico Joaquim Milheiro teve à disposição os 25 atletas chamados.

"Foi um estágio muito proveitoso em Penafiel. Acredito que somos um grupo muito forte e tivemos duas semanas de trabalho duro, onde fomos muito bem acolhidos quer pela estrutura quer por toda a população de Penafiel. Agora estamos entusiasmados em iniciar esta reta final de preparação na Cidade do Futebol", contou.

Portugal integra o Grupo A da competição, na qual defrontará as seleções da Polónia, em 3 de julho, da Itália, em 6 de julho, e de Malta, em 9 de julho, apurando-se para as meias-finais da prova os dois primeiros do grupo.