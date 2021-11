"Estamos mais do que habituados à carga emocional", vinca Fernando Santos

Declarações do selecionador nacional em conferência de antevisão ao duelo decisivo contra a Sérvia, referente à fase de qualificação para o Mundial'2022.

Sobre o rendimento de Bruno Fernandes esta época: "Não tenho de fazer a avaliação do momento dos jogadores nos clubes. O que me interessa é o jogo coletivo da Seleção portuguesa."

Conhecimento da Sérvia: "A preparação é a mesma. A Sérvia tem uma forma de jogar que tem a ver com as características dos jogadores. No meio-campo e no ataque têm jogadores criativos, que gostam de ser ofensivos. Conhecemo-los bem e eles a nós. Nem é preciso falar muito com os jogadores, porque eles sabem bem como jogam os sérvios. São duas equipas com grande capacidade, mas acredito que Portugal vai vencer."

Carga emocional do jogo com a Sérvia: "Espero uma Sérvia igual aos outros jogos. Não vejo uma postura diferente. A Sérvia nunca jogou de forma diferente contra nós desde março de 2015, em seis jogos. Aposta muito para ganhar, ter situações para fazer golo. É uma equipa com uma linha de três defesas, dois laterais ofensivos, três médios e dois avançados. Os jogadores têm qualidade, gostam de ter bola e circula-la. Conhecemos bem a Sérvia, sabemos como reagem quando não estão em posse e o que fazer nesse momento. Não é uma equipa que se altere. Vamos procurar vencer. Quanto à carga emocional, estamos mais do que habituados. Os jogadores têm jogos decisivos nos clubes e na Seleção."