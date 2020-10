"Estamos aqui completamente confinados. Ninguém entrou aqui dentro"

Fernando Santos, selecionador nacional, garante que a Seleção Nacional cumpriu "à risca as regras da DGS e infelizmente aconteceu".

Regras seguidas à risca: "Para além de ser triste da parte humana, por si, mas porque temos feito tudo o que nos têm dito. Faz oito dias, desde segunda-feira que estamos aqui completamente confinados, staff e jogadores foram testados e ninguém entrou aqui dentro. No primeiro estágio não houve problema, neste infelizmente aconteceu, mas não foi por incumprimento das regras. As coisas são assim, os jogadores têm preocupação em manter as regras de segurança. Já fizemos sete testes. Todos os dias fomos testados, isso é que nos deixa com esse sabor... Tudo temos feito e aconteceu. Aconteceu aqui e vai acontecer noutro lado qualquer. Ainda ninguém percebeu bem a covid-19. Saímos, vamos de autocarro, vamos para França, não saímos do hotel e voltámos. Cumprimos à risca as regras da DGS e infelizmente aconteceu".

Ninguém ficou contente mas a vida segue: "Foram três momentos difíceis. Há um momento que não é agradável. Ninguém ficou a rir ou a bater palmas. Há sempre espaço à apreensão e ansiedade, repetiu-se ontem e hoje de manhã. Não é comum mudar o treino para a tarde, e quando acontece algo que não é comum é natural que se comente. A partir de quando as coisas acalmam, as coisas rolam normalmente. Aconteceu com a França, ao Mbappé, estava positivo, saiu a seguir ao jogo e a vida continuou".

Impacto no plano de jogo? "No plano em si... a dinâmica será diferente, mas a organização e estratégia serão muito semelhantes, no processo ofensivo. Tem características próprias. É móvel, sai do meio para a esquerda, tem de haver compensação, nesses detalhes é diferente. A equipa já jogou sem Ronaldo mantendo o perfil atual".