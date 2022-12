Leonel Pontes, antigo adjunto da Seleção Nacional, defende a continuidade de Fernando Santos, mas garante que a equipa "terá sempre futuro", com ou sem ele.

Antigo adjunto da Seleção Nacional, Leonel Pontes defendeu esta segunda-feira a continuidade de Fernando Santos no comando técnico da equipa das quinas.

"A partir do momento que a Federação Portuguesa de Futebol faz contrato até 2024, tem todo o sentido em manter o contrato. É sinal que se confia no treinador independentemente de um mau resultado desportivo, que poderia acontecer", começou por dizer em declarações à Rádio Renascença.

"Chegar aos "quartos" é muito bom, mas tínhamos capacidade para chegar um pouco mais à frente. Tendo em conta a confiança que se depositou em Fernando Santos, tinha sentido dar continuidade. Não é por um resultado que se deve colocar em causa a competência de um selecionador", continuou. Recorde-se que Fernando Santos assumiu a Seleção Nacional em setembro de 2014, tendo conquistado um Europeu, em 2016, e Liga das Nações, em 2019.

Em jeito de conclusão, Leonel Pontes considerou, no entanto, que Portugal "terá sempre futuro, com ou sem Fernando Santos":

"O tempo ajuda-nos a ter discernimento de entender o contexto, perceber o passado e olhar para o futuro. Tudo o que seja decisões a quente ficam sempre dúvidas que seja uma decisão emocional. Acabou o Mundial, há um tempo que é urgente, porque vem aí qualificação para o Europeu, mas que é necessário para se tomarem decisões mais lúcidas do que calor do momento. Esta seleção terá sempre futuro, com ou sem Fernando Santos. A geração garante qualidade para estar nos Europeus e Mundiais. Tínhamos condições de ir às meias-finais e, quem sabe, até à final. É uma decisão tomada com a Federação."