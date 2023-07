"Está a ser um Europeu perfeito, mas estamos a meio do nosso caminho"

Redação com Lusa

Espírito de família" na base do sucesso de Portugal no Europeu de sub-19, diz Diogo Pinto.

Diogo Pinto, guarda-redes que tem sido suplente da seleção portuguesa de futebol no Europeu sub-19, considerou que a ambição e o "espírito de família" têm sido fundamentais no precoce apuramento para as meias-finais.

"Temos muita união, seja no campo, seja no hotel. Estamos sempre juntos, somos como uma família e sentimos que essa é a chave do sucesso", disse, em declarações ao site da federação Portuguesa de Futebol.

Na fase final que decorre em Malta, Portugal começou por vencer a Polónia, por 2-0, seguindo-se goleada à Itália, por 5-1, garantindo assim a passagem às meias-finais e com o primeiro lugar do Grupo A, antes de defrontar no domingo a seleção anfitriã.

"Está a ser um Europeu perfeito, mas ainda estamos a meio do nosso caminho. Malta não é um jogo menos importante do que os outros e vai ser uma oportunidade para os jogadores que tiveram menos tempo de utilização. Esta entreajuda também representa muito do que é a nossa equipa. Temos sempre sucesso, não há melhores nem piores, titulares ou suplentes", defende.

O facto de ainda não ter qualquer minuto de jogo não condiciona o seu trabalho, enaltecendo o espírito de grupo e união no objetivo final, com a ambição de conquistar o cetro.

"O mister passa-nos a importante mensagem de que os grandes homens não esperam nada em troca. Temos é de trabalhar para quando chegar a nossa oportunidade estarmos à altura das circunstâncias. Os nossos objetivos passam por cumprir o nosso trajeto com os pés bem assentes na terra. Ainda não ganhámos nada, temos de seguir passo a passo", vincou.

Em dia de treino de recuperação, a seleção orientada por Joaquim Milheiro participou num curso de suporte básico de vida.

Nas meias-finais, Portugal sabe que em 13 de julho vai defrontar o segundo classificado do Grupo B, que integra a Espanha, a Grécia, a Noruega e a Islândia.