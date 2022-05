Essugo: "Adeus ao Euro? Mais do que tristeza, sinto um enorme orgulho neste grupo"

Declarações do médio da Seleção Nacional sub-17 após derrota com a França, nos penáltis, depois de um 2-2 no tempo regulamentar, nas meias finais do Europeu da categoria

Elogios ao coletivo: "O golo [fez o 2-1] teria sabido melhor se tivéssemos ganho. Mas sinceramente, mais do que tristeza, hoje sinto um enorme orgulho neste grupo de trabalho. Este grupo mostrou hoje aqui aquilo que vale, o esforço que fizemos hoje, a capacidade de sacrifício que demonstrámos depois de apenas dois dias de recuperação e em inferioridade temporal em relação ao adversário, acho que só podemos estar orgulhosos."

Capacidade para estar na final: "Conseguimos demonstrar que merecíamos estar na final. Podia ter dado tanto para um lado como para o outro, mas os penáltis são assim e volto a dizer: estou extremamente orgulhoso deste grupo. Dou-lhes os meus parabéns e também à França, por ter chegado à final.

Talento à vista: "Acho que neste torneio ficou demonstrado que há talento e isso é muito bom para nós, para Portugal, e essa é a imagem que fica, que deixamos no torneio."