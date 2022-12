"Espírito no balneário? A equipa está igual a quando perdemos com a Coreia"

Declarações de Bruno Fernandes, criativo da Seleção Nacional, após o Portugal-Suíça (6-1), partida relativa aos oitavos de final do Mundial'2022.

Goleada: "Nos últimos jogos temos feito um bom jogo, mesmo contra a Coreia do Sul, em que sofremos um golo no final [derrota por 1-2]. As críticas podem estar lá, mas no geral as prestações da equipa têm sido muito boas. Há que continuar com esta entreajuda. O coletivo há de ganhar mais jogos".

Vitória expressiva trouxe outra confiança à equipa? "A equipa está como estava quando perdemos com a Coreia do Sul. Sabemos do que somos capazes, independentemente do resultado, e só temos de seguir as ideias do treinador e confiar no grupo".