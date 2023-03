"Espero ser uma boa dor de cabeça para Roberto Martínez"

Declarações de João Palhinha, médio do Fulham e da Seleção Nacional.

João Palhinha, médio e uma das figuras indiscutíveis do Fulham de Marco Silva, faz parte da primeira convocatória de Roberto Martínez na seleção portuguesa. Em entrevista concedida à Sport TV, que irá ser transmitida esta terça-feira, o antigo jogador do Sporting destaca a qualidade do lote de jogadores chamados pelo técnico espanhol e afirma que espera "ser uma boa dor de cabeça para o selecionador".

"Espero fazer o meu trabalho. Não só no meio campo, mas no ataque e na defesa, temos um lote de jogadores muito bons e isso espelha bem a qualidade do nosso futebol", começou por dizer o internacional português no excerto divulgado pela Sport TV.

"Espero ser uma boa dor de cabeça para o selecionador! Quero continuar a crescer como jogador no Fulham e sonho sempre estar presente na seleção", concluiu.