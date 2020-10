"Espero que não haja mais ninguém infetado", diz Marcus Berg

O avançado da seleção da Suécia, Marcus Berg esteve na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Suécia

O avançado da seleção da Suécia, Marcus Berg marcou presença na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Suécia - jogo às 19h45 de quarta-feira -, para reforçar as palavras do seu selecionador, defendendo igualmente que "existem outros jogadores de grande qualidade para ocupar o lugar" de Ronaldo.

"Não é positivo quando isto acontece, seja com quem for. Espero que não haja mais ninguém infetado. Esperamos fazer um bom jogo, estamos cientes das qualidades de Portugal e haverá outros jogadores de grande qualidade para o seu lugar. É algo que acontece frequentemente nos dias de hoje", analisou.

Na quarta-feira, Portugal procura, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, regressar às vitórias na prova e fugir na liderança no Grupo 3, mas, para isso, o atual detentor da Liga das Nações tem de novamente bater a Suécia, como aconteceu no duelo da segunda jornada (2-0), em Solna, e esperar que a França tropece na Croácia.

Portugal e França seguem no topo no Grupo 3, com sete pontos, embora a formação lusa tenha para já vantagem na diferença de golos, enquanto a Croácia é terceira, com três pontos, e a Suécia segue em último, sem nenhum ponto.

Exatamente uma semana depois do "nulo" com a Espanha (0-0), num particular, a seleção nacional volta a atuar no Estádio José Alvalade, desta vez num encontro oficial e com direito a 5.000 espetadores nas bancadas, naquele que será o jogo de futebol no país com mais adeptos desde o início da pandemia da covid-19.

O Portugal-Suécia, da quarta jornada, está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanović.