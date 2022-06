Portugal garantiu a nona presença em fases finais de Europeus de sub-21

Portugal apurou-se para o Europeu de sub-21 de 2023, ao beneficiar da derrota da Grécia em casa do Chipre, por 3-0, no Grupo D da fase de qualificação.

Com 22 pontos, mais cinco do que os gregos, a quem já só falta um jogo, Portugal, que na terça-feira defronta o Liechtenstein, garantiu a nona presença em fases finais de Europeus de sub-21, nas quais tem como melhores prestações os segundos lugares em 1994, 2015 e 2021.

Perante a confirmação de novo apuramento para o Europeu de sub-21, o presidente da FPF, Fernando Gomes, endereçou os parabéns à seleção. "A Seleção Nacional de sub-21 garantiu hoje, mais uma vez, presença numa fase final do Campeonato da Europa da categoria e felicito calorosamente todos os que participaram na campanha - futebolistas, equipa técnica e staff", começa por referir num comunicado publicado no site da FPF.

"A regularidade exibicional desta equipa, conseguida através da qualidade dos seus jogadores, deu-nos não apenas esta alegria, como também a esperança convicta num futuro ainda mais risonho para o futebol português e a Seleção Nacional", refere também Fernando Gomes.



"É inevitável dirigir-me também ao Rui Jorge, o selecionador a quem confiámos a missão de liderar os sub-21 há mais de onze anos e cuja experiência acumulada certamente terá sido fulcral para a segurança transmitida por todo o grupo de trabalho ao longo do apuramento. Sei bem o empenho, o esforço, a determinação e o talento que são exigidos aos elementos que compõem uma comitiva nacional e constroem um grupo de trabalho com sentido de pertença e valores comungados por todos. É esse o reconhecimento que me cabe hoje a mim, enquanto responsável máximo da FPF, deixar bem vincado como forma de agradecimento por mais uma caminhada de sucesso", pode ler-se.



"Por último, mas não menos importante, uma palavra para o tremendo apoio e carinho que os portugueses dispensaram a esta geração sub-21. A forma como foram recebidos em todo o país demonstra a ligação emocional inequívoca dos adeptos com quem os representa em campo. Obrigado!", finaliza Fernando Gomes.