Espanhol Jesús Gil Manzano arbitra Luxemburgo-Portugal

Esta é a primeira vez que o árbitro de 35 anos vai dirigir um jogo da seleção portuguesa.

O árbitro espanhol Jesús Gil Manzano vai dirigir no domingo o jogo Luxemburgo-Portugal, no estádio Josy Barthel, da última jornada do grupo B de qualificação para o Euro'2020, anunciou esta sexta-feira a UEFA.

Gil Manzano, de 35 anos, vai dirigir pela primeira vez um jogo da seleção portuguesa e terá como árbitros assistentes Diego Barbero e Ángel Nevado, também de Espanha, enquanto o quarto árbitro é o compatriota Carlos del Cerro Grande.

O árbitro espanhol já se cruzou por duas vezes com o Benfica (vitória por 2-1, frente ao Galatasaray, para a Liga Europa de 2018/19, e derrota por 2-0 com o Basileia, para a Liga dos Campeões de 2017/18), e uma com o FC Porto (empate 1-1 com o Schalke 04, para a Liga dos Campeões, em 2018/19).

O jogo entre as seleções de Portugal e do Luxemburgo está marcado para domingo, com início às 15h00 (14h00 em Lisboa), no estádio Josy Barthel.

Com um encontro por disputar no Grupo B, a Ucrânia, já apurada, lidera o Grupo B com 19 pontos, mais cinco do que Portugal, segundo classificado, e seis do que a Sérvia, terceira.

Na última jornada, a Sérvia recebe a Ucrânia, mas um triunfo da equipa das quinas no Luxemburgo assegura o apuramento direto para a fase final, independentemente do resultado obtido pelos sérvios.