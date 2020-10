Espanhóis falam em "recital" de Jota e apontam: "Já há debate sério com Félix"

Exibição de Diogo Jota frente à Suécia não passou despercebida à imprensa do país vizinho.

Dois golos e uma assistência colocaram Diogo Jota no "pedestal" de MVP da vitória obtida pela Seleção Nacional frente à Suécia, na quarta-feira. A equipa de Fernando Santos venceu por 3-0, com uma grande prestação do avançado do Liverpool, apelidada até de "recital" pela imprensa espanhola.

O país vizinho não deixou passar em claro e, na sua edição online, o As destaca a forma como Jota se mostrou, indo até mais longe: "Já há debate sério com Diogo Jota e João Félix", pode ler-se, depois de uma exibição mais apagada do avançado do Atlético de Madrid.

"O 3-0 é uma maravilha. Em Portugal, começam a vê-lo como grande esperança", aponta a publicação.