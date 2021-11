Declarações de Fernando Santos após o Portugal-Sérvia (1-2)

Sobre o jogo: "Não fizemos uma melhor exibição do que na quinta-feira [no empate sem golos na República da Irlanda]. Entrámos muito bem, pressionámos e fizemos o golo. Depois, começámos a baixar muito as linhas, sempre com muita dificuldade em chegar ao adversário, que estava com quatro unidades no meio-campo, numa espécie de quadrado. Dificilmente, acertávamos as marcações.

Tentativa de mudar: "Chamei os jogadores várias vezes para nos tentarmos organizar. Montei a equipa com quatro médios mais interiores para conseguirmos chegar a tempo, além de os nossos laterais poderem abrir mais. Contudo, tivemos sempre muita dificuldade. Eu e os jogadores tentámos lutar, mas, quando tínhamos a bola, não ligávamos o jogo."

A resposta: "Equipa mais conservadora? Isso não é verdade. Os jogadores já responderam a essas perguntas. Aliás, eles respondem melhor a isso do que eu. Jogamos sempre para ganhar e pensamos mais no momento ofensivo do jogo e não tanto no defensivo. Agora, nem sempre sai como eu desejo e como os jogadores querem. A responsabilidade é minha".