Envolver os grandes na luta: "Assobios a João Mário e Otávio? É uma arma da clubite..."

Rui Águas e Augusto Inácio dizem ser uma guerra sem fim, mas FC Porto, Sporting e Benfica podem ajudar a resolvê-la

A entrada de Otávio em campo aos 87 minutos, na partida contra a Bósnia, de apuramento para o Euro"2024, voltou a trazer para cima da mesa o problema da cultura desportiva em Portugal e marcou negativamente um encontro que terminou com um triunfo robusto (3-0) da Seleção Nacional. Os assobios vindos das bancadas na altura em que o médio do FC Porto substituiu Bernardo Silva, numa réplica do que tinha acontecido com João Mário, meses antes, em Alvalade, frente ao Liechtenstein, mancham a imagem do nosso país no Mundo.