Al-Shahaniya é o quartel-general luso e tem a pista de corridas de camelos mais famosa do país. Raul Oliveira já trabalhou neste clube e o técnico luso, a O JOGO, fala num clima traiçoeiro.

Este sábado, quando os relógios marcarem 17h30 no Catar (14h30 em Portugal continental), a Seleção Nacional cumprirá o primeiro treino em solo mundialista. No entanto, não será na capital, Doha, que Portugal vai trabalhar diariamente ao longo da estadia no país anfitrião.