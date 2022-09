Empate da Seleção Nacional adiará tudo até Braga

Para depender de si até à última jornada, Portugal pode precisar, pelo menos, de uma igualdade

Em Praga, no duelo de sábado frente à Chéquia, a derrota é mesmo o único resultado proibido para a seleção de Portugal. Isto porque, em caso de empate nessa partida, a decisão quanto ao vencedor deste grupo 2 do principal escalão da Liga das Nações será sempre feita na cidade de Braga, terça-feira, contra a Espanha, qualquer que seja o resultado entre os espanhóis e os suíços, em partida a decorrer em Saragoça no mesmo dia e à mesma hora do confronto entre lusos e checos.

Na liderança do grupo, a seleção de Espanha tem neste momento um ponto de avanço sobre os portugueses, pelo que um ponto ganho pelos lusos com a Suíça evita sempre que os líderes partam para a última ronda com mais de três pontos de avanço. Já uma derrota de Portugal em terras da Chéquia pode é apurar desde logo os espanhóis para a Final Four, caso estes consigam sair vencedores do duelo com os helvéticos em La Romareda.

Caso os espanhóis derrotem a Suíça, em jogo à mesma hora a realizar em Saragoça, Portugal ficaria afastado da Final Four se saísse derrotado deste confronto de sábado em Praga.

Objetivo ainda não afastado para a Seleção portuguesa é chegar a Braga a precisar apenas de uma igualdade com o combinado da Espanha, o que aconteceria em caso de triunfo sobre a Chéquia e, ao mesmo tempo, um mau resultado da Roja (leia-se um empate ou uma derrota), o que a deixaria atrás dos lusos para a disputa da última ronda.