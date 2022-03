Embora eliminados do Mundial, derrotados da meia-final do play-off vão defrontar-se

Os derrotados na meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022 vão fazer um jogo na terça-feira, mesmo dia em que os vencedores da mesma meia-final decidem na final quem segue para o Catar.

Todas as seleções presentes nas meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial'2022 vão ter de fazer dois jogos. Ou seja, as equipas eliminadas na quinta-feira não vão logo para casa, pois terão de realizar uma partida contra a outra seleção do mesmo caminho que ficou afastada na meia-final.

No caso de Portugal, que está no Caminho C com Turquia, Itália e Macedónia do Norte, mesmo que perca com a Turquia, fará outro jogo no Estádio do Dragão, na terça-feira, diante do perdedor do confronto entre italianos e macedónios.