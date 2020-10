Em dia de jogo contra Portugal, franceses perguntam: "Que é feito de Éder?"

Avançado do Lokomotiv foi o carrasco dos "bleus" na final do Euro'2016. Agora, está fora das opções lusas.

Quatro anos, três meses e um dia depois, Portugal volta ao palco da maior conquista da história da Seleção Nacional: o Stade de France, em Saint-Denis, volta a acolher um duelo entre os lusos, campeões europeus, e a seleção local, campeã do Mundo.

A 10 de julho de 2016, foram os portugueses a sorrir, graças a um grande golo de Éder no prolongamento da final do Europeu. Na altura, o ponta de lança atuava no Lille (de... França) e vestiu a pele de carrasco gaulês. Agora, está ao serviço do Lokomotiv de Moscovo e de fora das opções de Fernando Santos.

Por esse motivo, o portal francês So Foot questiona: "Que é feito de Éder? Quatro anos depois da final de 2016, Portugal encontra França para um jogo da Liga das Nações. Só que, desta vez, a turma de Cristiano Ronaldo não poderá contar com o herói: Éder. Um homem que, no entanto, nunca deixou de marcar golos importantes", começa por referir a publicação, que, ao longo do texto, vai frisando o estatuto de "herói nacional" do jogador de 32 anos.

O So Foot tenta ainda encontrar uma justificação para a ausência de Éder, e aponta para o vasto leque de opções ofensivas à disposição de Fernando Santos: "O treinador descobriu e experimentou André Silva, Dyego Sousa, Gonçalo Paciência, Gonçalo Guedes e, mais recentemente, João Félix e Diogo Jota na posição de avançado centro", pode ler-se.

A última convocatória de Éder para compromissos da Seleção deu-se em novembro de 2019, para o encontro com Luxemburgo, em que Portugal carimbou o apuramento para o Euro'2020 (entretanto adiado para 2021).