Elogios para António Silva e uma certeza: "Tiago Djaló seria uma boa opção"

Rúben Semedo, em entrevista a O JOGO, deteta talento em todas as posições na Seleção Nacional e elogia a época do central do Benfica

O apoio que teve durante um encontro do Al Duhail faz Rúben Semedo acreditar que o Catar tentará empurrar a Seleção Nacional até à conquista do título. Estrelas para isso, garante, não lhe faltam.

Que ambiente encontra Portugal no Catar?

-Certamente que terá muito apoio. Portugal é um país muito querido aqui no Catar e já o vivenciei num dos jogos, em que tive o apoio dos portugueses, que realmente foi incrível. Não estava à espera, sendo claro, mas foi algo que superou as minhas expectativas e tenho a certeza que para o jogo da Seleção será muito, muito melhor do que foi no meu jogo. Podem esperar por adeptos que vão puxar pela Seleção do início ao fim e que, se Deus quiser, será até à final.

Qual é a maior dificuldade que encontram os jogadores nesta altura do ano?

-Está um bocadinho menos de calor, mas a humidade continua. Acho que só o sentirão nos treinos, porque nos jogos existe ar condicionado e pode jogar-se bem, sem a sentir. Por isso, a maior dificuldade será cada jogo que vai disputar, porque do lado de fora terá um país todo a empurrar a nossa grande seleção e estou, insisto, muito confiante que será até à final.

Pepe, Rúben Dias, Danilo e António Silva foram os jogadores chamados para a sua posição. Se os três primeiros eram intocáveis para o selecionador, como viu a chamada do jovem do Benfica?

-Pelo que consigo acompanhar, acho que é um bom jogador, que está a fazer um início de época brilhante. Tínhamos mais jogadores que podiam estar, mas Portugal tem bons jogadores em todas as posições. Não convocando um e convocando outro, ficaríamos bem servidos. Também temos, por exemplo, o Tiago Djaló, mas isto de dizer quem merece mais ou merece menos cabe ao selecionador, porque, no final, é ele quem toma as decisões. Temos sempre boas opções e, como mencionei, o Tiago Djaló seria uma boa opção. Cabia ao selecionador escolher.

Que planos tem para este Mundial?

- Ir ver todos os jogos de Portugal até 18 de dezembro, dia da final.