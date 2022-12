Éder desvaloriza episódio entre Ronaldo e Fernando Santos: "São situações normais"

Héroi de Portugal no Euro'2016 considera que "o assunto está encerrado".

O desabafo de Cristiano Ronaldo ao ser substituído aos 65 minutos do jogo entre Portugal e Coreia do Sul (2-1), na última jornada do Grupo H do Mundial'2022, ainda faz correr muita tinta, mas para Éder, herói da Seleção Nacional no Euro'2016, "o assunto está encerrado".

"Nesse tipo de situações o Fernando Santos é transparente, fala com os jogadores e procura encerrar o problema, para que possam continuar a trabalhar normalmente para os próximos desafios. Foi mais um arrastar da situação e pela relação que Ronaldo e Fernando Santos têm, o Fernando Santos acabou por falar agora e comentar a situação com mais informação", assegurou o avançado à Sport TV.

"São situações normais, já assistimos a episódios destes até com jogadores que estão atualmente na Seleção e que tiveram problemas destes com treinadores. Os jogadores não gostam muito de ser substituídos", completou Éder, atualmente sem clube.

Leia também Sporting Tanlongo no Sporting e Rosario Central na FIFA O Rosario Central vai avançar para a FIFA face à não comparência do médio no centro de trabalhos. Tanlongo vai ser jogador do Sporting a partir de 1 de janeiro.

Recorde-se que Fernando Santos, em conferência de imprensa, admitiu que não gostou das palavras do astro português, que disse: "Estás com uma pressa do c... para me tirar, f....", enquanto saía de campo, mas garantiu que o problema "foi resolvido dentro de casa".

Portugal defronta a Suíça na terça-feira (19h00), em jogo dos oitavos de final do Mundial'2022. Caso a Seleção Nacional vença, irá encontrar nos quartos o vencedor do jogo entre Marrocos e Espanha, que será disputado quatro horas antes.