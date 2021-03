"É um sossego ver esta equipa jogar. O recital que viram de fora foi o que vi do banco"

Rui Jorge não poupou nos elogios aos jogadores da Seleção de sub-21 após a vitória (3-0) sobre a Suíça e consequente passagem aos quartos de final do Europeu.

Análise da exibição portuguesa: "Não sei se foi a exibição mais completa. O jogo com Inglaterra também foi muito bem conseguido, tal como a segunda parte com a Croácia. Seria injusto estar a catalogar um jogo como o melhor desta fase. Estivemos bem de uma forma geral e tem de ser assim para termos resultados. Estamos muito satisfeitos com o que fizemos ao longo dos três jogos. Deixámos uma belíssima imagem."

Grande elogio à equipa: "É um sossego para o treinador ver esta equipa jogar. O recital que viram de fora foi o recital que vi do banco. Disse isso aos jogadores. É um deleite vê-los jogar daquela forma. Com a qualidade individual dos jogadores, quando conseguem em tão pouco espaço jogar de forma tão simples e com tanta segurança, o treinador só tem de desfrutar o que está a ver. Foi o que fiz e o que muitos portugueses fizeram. Tivemos momentos muito bons mesmo."

Mais elogios: "Os jogadores conseguiram demonstrar a qualidade que têm. Agiram coletivamente e com um pensamento comum. Concedemos muito poucas oportunidades de golo aos adversários. Vimos momentos de desespero da Suíça para tocar na bola. Há muito mérito pela forma como o jogo foi encarado."