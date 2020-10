"É o plano estratégico que dita a convocatória e não a qualidade deste ou daquele"

Declarações do selecionador nacional, Fernando Santos, na conferência de Imprensa de antevisão das partidas frente à Espanha (particular) e França 8Liga das Nações)

Algumas alterações (sai Domingos Duarte, Gonçalo Guedes e André Gomes; entram Rúben Semedo, William Carvalho, Podence e Rafa). A Seleção está a estabilizar?

"Não é porque há três ou quatro alterações que a Seleção deixa de estar ou está estabilizada, não é porque não vêm agora ou porque regressam ou não regressam à convocatória. Tudo isso é normal. A Seleção é aberta e há um lote alargado de grandes jogadores.

Há quatro alterações. Estou satisfeito com os que não vêm desta vez, mas entendi que nesta janela devia optar por outros com características diferentes. Se vêm é porque têm a mesma qualidade dos outros. Por isso é que estão sempre nas opções da equipa nacional.

Importante é manter o nosso plano de jogo, o nosso pensamento, o que queremos fazer. Importante é usar as características dos jogadores para cada confronto: para determinado jogo com características mais rápidas, para outros jogos com jogadores mais de posse.É nessas base que vamos fazendo estas opções. São estas coisas do plano estratégico da equipa que vão ditando a convocatória e não a qualidade deste ou daquele jogador.

Há os que ainda não vieram, de que gosto ,mas com menos características face ao padrão da Seleção. Antes, jogávamos em 4x4x2, com mais médios, mas agora estamos a jogar de forma diferente. E isto é que dita as convocatórias.

Jogo com Espanha pode ser relativizado, por jogar a seguir com a França?

Nem vamos fazer experiências e muito menos relativizar, sobretudo numa partida entre seleções deste gabarito. Se a comparação é um jogo que não vale pontos e outro que vale, sim são jogos diferentes. Jogo com Espanha é muito importante e não podemos relativizar.

Não há experiências. Joga quem eu entender, mas pensando que tenho jogo em França e a contar com a possibilidade de fazer seis substituições, por ser particular e em qualquer momento do jogo. O que permite olhar de forma diferente para o jogo frente à França".