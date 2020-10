Fernando Santos comenta protocolo de colaboração entre as duas federações tendo em vista o Mundial de 2030.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinou esta quarta-feira um protocolo de colaboração com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), com vista a "impulsionar" a candidatura conjunta à organização do Mundial2030, anunciou o organismo luso.

Após o particular com a seleção espanhol, que terminou sem golos em Alvalade, Fernando Santos mostrou-se agradado. "Vou, seguramente, apoiar em força. É excelente para o futebol português e espanhol, com alguma justiça. Organizar sozinho não é tão fácil. [Península Ibérica] tem duas das melhores seleções do mundo e cabe muito bem o Campeonato do Mundo", afirmou o selecionador português.

Os presidentes da FPF, Fernando Gomes, e da RFEF, Luis Rubiales, assinaram o acordo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pouco tempo antes de se iniciar o encontro particular entre as duas seleções ibéricas.

De acordo com a FPF, o encontro entre os dois dirigentes serviu para "reforçar a união de forças para impulsionar a candidatura conjunta à organização do Mundial2030, estabelecendo estratégias comuns e plataformas de cooperação a nível técnico e de organização de eventos desportivos".

"As duas federações prometem unir esforços também em diversas áreas, tais como responsabilidade social e na troca de experiências e conhecimentos", refere ainda a nota emitida pela FPF.