"Duro e surpreendente golpe": ausência de Gonçalo Guedes dá que falar em Espanha

Gonçalo Guedes, jogador do Valência (ao centro)

Gonçalo Guedes havia feito parte das últimas três convocatórias de Fernando Santos.

Fernando Santos divulgou esta quinta-feira a lista de convocados para os derradeiros e decisivos encontros de qualificação para o Mundial'2022, com República da Irlanda e Sérvia, e há uma ausência a dar que falar em Espanha.

Gonçalo Guedes, que havia sido chamado nas últimas três convocatórias [Europeu'2020, setembro e outubro], não está na lista de 26 convocados da Seleção Nacional, algo que descrito pelo jornal "As" como um "duro e surpreendente golpe" para o jogador do Valência.

De acordo com o diário desportivo espanhol, a surpresa deve-se ao facto de o jogador estar a apresentar um rendimento "muito superior ao de outras ocasiões em que foi chamado à sua seleção".

"Não só em termos de números, pois soma três golos e duas assistências, mas também porque é o jogador com mais faltas sofridas em La Liga, o que demonstra o seu perigo e importância, e também porque, fazendo um balanço geral, tem sido um dos melhores jogadores do Valência neste início de época", escreve ainda o "As".