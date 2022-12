"Dupla de centrais? Todos nós somos muito bons, mas cada um à sua maneira"

Declarações do central português, antes do confronto com a Suíça, marcado para terça-feira (19h00) e referente aos oitavos-de-final do Mundial.

É preciso mudar algo? "Como é óbvio entramos numa fase diferente da competição, mas de forma geral não é preciso mudar muita coisa. É um jogo, nada mais. Não há esse espaço para poder cometer erros e, como tal, cada vez mais apertar o foco e estar mais e mais preparado para que os jogos sejam decididos nos detalhes. Estamos prontos, venham eles."

Treinaram penáltis? "É um momento importante, algo que temos vindo a praticar. O que conta é a qualidade de execução."

Suíça: "Esperamos um jogo de alto nível, de outra maneira não podia ser, especialmente dada a competição e o momento em que estamos. Temos consciência do que a equipa da Suíça traz para o jogo. Mas temos de pensar em nós próprios e no que temos para dar."

Várias duplas de centrais: "Muda pequenos detalhes de cada um de nós, todos nós somos muito bons, mas cada um à sua maneira. De forma geral, acima de tudo o entrosamento que temos... É a primeira vez do António, mas devido à sua qualidade, a integração tem sido rápida. Estamos todos preparados e disponíveis para responder se necessário. Não me cabe a mim fazer parte da tomada de decisão, cabe-me estar disponível e preparado para seja com quem for, em que momento for, dar o meu melhor, seja com quem for que tenha ao lado."