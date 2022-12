"Dói ver assim Ronaldo": o que se lê na imprensa internacional sobre a derrota de Portugal

Imprensa internacional destaca as lágrimas de Ronaldo.

A imprensa internacional destaca as lágrimas de Cristiano Ronaldo após o desaire de Portugal com Marrocos (1-0), nos quartos de final do Mundial'2022, que valeu a eliminação da seleção lusa do torneio que decorre no Catar.

"Dói ver assim Ronaldo", lê-se no site oficial do jornal espanhol a Marca, que refere ainda a revolta de alguns jogadores portugueses contra a arbitragem do argentino Facundo Tello.

"Não sei se vão dar a taça à Argentina agora", realça igualmente a Marca, frisando declarações de Pepe, antigo jogador do Real Madrid e que iniciou o duelo com Marrocos como capitão da seleção portuguesa.

A Gazzetta delo Sport aponta o fim do sonho de Cristiano Ronaldo e da seleção portuguesa, pondo em destaque uma imagem do avançado luso em lágrimas, quando foi apanhado pelas câmaras de televisão a dirigir-se para os balneários.

Já o inglês The Sun diz mesmo que Ronaldo foi incapaz de inspirar a sua equipa perante a muralha marroquina.

O Folha de São Paulo, do Brasil, lembra que Marrocos acabou com o Mundial para Ronaldo (e também para a equipa de Fernando Santos) e volta a referir as palavras de Pepe, muito critico com a arbitragem.

"Ronaldo chora eliminação, Pepe diz que os árbitros vão dar título à Argentina", lê-se na publicação.

A seleção portuguesa foi hoje eliminada nos quartos de final do campeonato do Mundo de 2022, ao perder com Marrocos, estreante nesta fase, por 1-0, no Estádio Al Thumama, em Doha.