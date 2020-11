Diogo Queirós e o apuramento para o Euro'2021: "Tivemos paciência"

Defesa português sub-21, autor do segundo golo no jogo contra o Chipre, abordou o apuramento da equipa para a fase final da competição e traçou o próximo objetivo da equipa lusa

Sensação pela qualificação: "Foi um sentimento muito bom porque cumprimos o objetivo principal com muito sacrifício, saímos daqui com a vitória e estamos completamente satisfeitos com o conquistamos até aqui e já olhamos para o próximo jogo porque há outro objetivo em causa."

Reação à desvantagem: "Entrámos com um percalço, começamos a perder, fomos atrás do resultado com qualidade e tivemos paciência para dar a volta e sabíamos que a bola ia entrar."

Futuro: "Estamos bastante contentes mas já estamos a pensar no objetivo do jogo da Holanda, que é terminar no primeiro lugar e ir mais privilegiados para o Europeu. Estamos confiantes e seguros de que vamos dar tudo por tudo para sair com a vitória e com o primeiro lugar do grupo."