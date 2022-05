Diogo Monteiro: "A França teve muita sorte e não passou por algumas coisas como nós..."

Portugal perdeu com a França e foi eliminado do Europeu sub-17

Declarações do capitão da Seleção Nacional sub-17 após derrota com a França, nos penáltis, depois de um 2-2 no tempo regulamentar, nas meias finais do Europeu da categoria

Desvantagem face ao adversário: "A França teve muita sorte. Nós estivemos muito bem no jogo, mas acho que se notou o nosso cansaço. Tivemos menos um dia de recuperação, tivemos que mudar de hotel, tudo coisas pelas quais a França não teve que passar. Mas quero salientar este grupo de trabalho. Estou muito orgulhoso de todos, somos mesmo uma família.

Espírito de realce e falta de sorte: "A nossa equipa sempre mostrou união e sempre acreditámos até ao fim. Estávamos muito cansados, é verdade, mas lutámos até ao fim e nos penáltis, a sorte faz parte, e, hoje, ela não quis nada connosco."