Diogo Jota tem cabeça de ouro ao serviço da seleção portuguesa

Avançado voltou a mostrar dotes para os golos de cabeça. Agora contra a Chéquia.

Lançado por Fernando Santos como primeira arma a partir do banco, Diogo Jota foi bem a tempo de picar o ponto. O avançado do Liverpool fez, com um cabeceamento em esforço, o quarto golo português contra a Chéquia, estreando-se a marcar esta época e dilatando um registo curioso: desde que o atacante se estreou a faturar pela Seleção, nenhum outro jogador marcou mais golos de cabeça do que Jota, que leva cinco.

Um dado que ganha ainda maior relevância se tivermos em conta que Diogo, de 25 anos, mede "apenas" 1,78 metros de altura. De resto, a conta total de tentos de Diogo Jota com as Quinas ao peito ascende à dezena, num total de 28 internacionalizações. Contra a Espanha, na terça-feira, o dianteiro pode apontar ao regresso ao onze inicial.