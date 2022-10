Diogo Jota reage à ausência no Mundial: "Um dos meus sonhos colapsou"

Jota viu esfumar-se o sonho do Mundial

Mensagem do avançado nas redes sociais.

Diogo Jota deixou uma mensagem nas redes sociais esta terça-feira, dia em que viu confirmada a ausência no Mundial do Catar, devido a uma lesão sofrida na partida de domingo passado com o Manchester City, para a Premier League.

"Depois de uma noite tão boa em Anfield, tudo terminou da pior maneira! No último minuto colapsou um dos meus sonhos. Serei mais um a apoiar de fora o clube e a seleção, lutando para voltar o mais rápido possível", escreveu o avançado.

Jota vai, assim, ficar de fora das escolhas do selecionador português Fernando Santos para o Campeonato do Mundo, sendo a segunda baixa para Portugal, depois de Pedro Neto, que contraiu uma lesão num tornozelo há duas semanas.

Tem sido um dos elementos indiscutíveis para Fernando Santos na seleção portuguesa, pela qual assinou 10 golos em 29 jogos, o último na goleada à Chéquia (4-0), em setembro, para a Liga das Nações.

O Campeonato do Mundo disputa-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Portugal está inserido no Grupo H, juntamente com Gana, Uruguai e Coreia do Sul, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses.