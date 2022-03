Diogo Jota: "Mundial? É ganhar o play-off ou nada"

Avançado do Liverpool é um dos habituais eleitos de Fernando Santos na Seleção Nacional e está confiante no apuramento.

Diogo Jota, uma das estrelas do Liverpool, mantém a esperança no que diz respeito á presença de Portugal na fase final do Mundial do Catar. Entrevistado pelo canal "11", da FPF, o antigo avançado do FC Porto confessou que tem pensado no confronto com a Turquia... e não só: "Dá sempre para pensar um bocadinho, a data está a aproximar-se e o foco começa a virar para esses dois jogos da seleção que serão muito importantes para todo o País".

Questionado sobre a possibilidade de ser a Itália a possível adversária caso a Seleção elimine os turcos, afirmou: "Parte da população está a pensar que Portugal vai jogar com a Itália, mas temos de ganhar primeiro à Turquia... Lembro-me de, no Euro, olhar para a Turquia como uma seleção que podia surpreender e as coisas não lhe correram bem, mas têm uma boa seleção e não vai ser nada fácil. Sabemos a responsabilidade que temos de chegar ao segundo jogo, mas não vai ser fácil. Temos de estar ao nosso melhor e ter exibições como já conseguimos para poder bater a Turquia".

Para Diogo Jota, chegar ao Catar tem um sabor especial e mais pessoal: "Pode ser o primeiro... quando somos pequenos, queremos chegar à Seleção e jogar nos grande palcos europeus e mundiais. É um objetivo meu, mas passa ao lado do grande objetivo que é Portugal estar no Mundial".

"Cada um de nós tem de ter um pouco mais de responsabilidade. Não haverá muito tempo para trabalhar as ideias do treinador e terá de ser por aí, pela responsabilidade de todos porque não há mais opções, é o play-off ou nada e sabemos o quão importante é para nós e para o país estar no Mundial", concluiu. Portugal defronta, dia 24, a Turquia numa das meias-finais dos play-off. Se passar, defronta Itália ou Macedónia, dia 29.