Minuto 75 no Azerbaijão-Portugal: está feito o terceiro golo luso. Finalmente Diogo Jota a acertar com a finalização, neste caso de cabeça, depois de um bom cruzamento de Cancelo. Foi o quarto golo do avançado do Liverpool na qualificação para o Mundial'2022, superando os três de Ronaldo. Assista ao lance.