Diogo Jota foi ao Catar e esteve no balneário da Seleção

Jogador do Liverpool falhou o Mundial por lesão, mas não quis deixar de estar presente

Falhou o Mundial por lesão, mas nem por isso Diogo Jota deixou de apoiar a Seleção no Catar. O jogador do Liverpool deslocou-se ao estádio para assistir ao encontro com a Coreia do Sul e até esteve no balneário.

"Não é decisivo, mas é importante. Vim cá dar uma força. Claro que queria estar lá dentro, este teria sido o meu primeiro mundial. Foi um duro duro golpe, mas são ossos do ofício", referiu, também, em declarações à Sport TV.