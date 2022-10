Diogo Jota em risco de falhar Mundial e Portugal sofre com ataque em cacos

Avançado fez uma bateria de exames à lesão muscular na perna direita, mas o tempo de paragem não foi divulgado. Azar do dianteiro junta-se aos problemas de CR7, Félix e Guedes nos seus clubes.

Diogo Jota está em "sério risco" de falhar a participação no Mundial"2022 devido à lesão muscular na perna direita, sofrida no clássico entre o Liverpool e o Manchester City do passado domingo. A notícia foi avançada pelo portal "The Athletic" no mesmo dia em que o internacional português realizou uma extensa bateria de exames, cujas conclusões não foram anunciadas a nível oficial pelos reds.

O suspense sobre o estado físico de Diogo Jota deve estender-se ao dia de hoje e, caso se confirme o pior cenário, Fernando Santos terá mais um problema para resolver no setor ofensivo de Portugal, que também já tinha perdido Pedro Neto por lesão.

A pouco mais de um mês do pontapé de saída do Mundial do Catar, o selecionador tem de gerir as crises que assolam três dos seus principais avançados. Ao calvário de Diogo Jota, que arrisca a segunda longa paragem no espaço de um ano, juntam-se as crises de confiança de Cristiano Ronaldo, João Félix e Gonçalo Guedes. Os dois primeiros não são as primeiras escolhas de Erik ten Hag e Diego Simeone no Man United e no At. Madrid, e o último também não tem brilhado nos Wolves. Os números são esclarecedores nesta matéria, pois, em conjunto a nível de clubes, Ronaldo, Félix, Guedes e Jota levam apenas dois golos em 2022/2023: ambos marcados pelo capitão da Seleção Nacional.

Neste cenário, as habituais segundas linhas da Seleção arriscam ganhar uma nova preponderância nas contas de Fernando Santos. Opções regulares para o ataque, Rafael Leão e André Silva somam, cada, quatro golos por Milan e Leipzig esta época, mas, entre os últimos convocados, é Gonçalo Ramos quem tem a pontaria mais afinada: o avançado do Benfica leva dez golos e pode ser a solução para dar peso a um ataque que, para já, está em cacos.