Diogo Jota coloca desgaste "de parte" na Seleção: "Não há cansaço que nos afete"

Declarações do avançado de Portugal em conferência de Imprensa de antevisão do duelo com a Chéquia (quinta-feira), relativo à terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações

Desgaste: "A época foi desgastante a vários níveis, mas estamos a representar a Seleção e temos muita vontade de chegar à fase final. Tudo isso é posto de parte. Temos oportunidade de estar juntos, gostamos muito de estar uns com os outros. Não há cansaço mental e físico que possa afetar o nosso desempenho na Seleção."

Jogo com Chéquia: "Será um jogo diferente daquele que tivemos com a Suíça, que dava mais primazia à posse de bola, sendo apanhada em contrapé, ao contrário da Chéquia. Irá haver menos espaço, será mais complicado, exigirá mais paciência."

Posição em que sente mais conforto: "Depende dos jogos e das ideias para cada jogo. Gosto de jogar à esquerda, direita e no meio. Dou o meu melhor."

Surpresa pelos resultados da Chéquia: "Não fiquei surpreendido com os resultados [nos dois primeiros jogos da Liga das Nações]. Chegaram aos quartos do Europeu, nós não conseguimos. Dá para perceber um pouco da qualidade deles."