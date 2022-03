Diogo Jota: "Ausências? Não há que dar demasiada importância aos que não estão"

Diogo Jota, avançado do Liverpool e da Seleção Portuguesa, falou em conferência de imprensa sobre o duelo com a Turquia, da meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022.

Baixas na Seleção. Equipa está mais enfraquecida?

"Não. Obviamente que são jogadores habituados a estar na Seleção e que têm muita qualidade. Mas confiamos muito em todos os que foram chamados para os substituir. Confiamos a 100% neles. Mais do que estar a pensar nos que não estão, temos de pensar nos que estão e naquilo que podemos fazer. Não há que dar demasiada importância aos que não estão."

Portugal é melhor que a Turquia?

"Esperemos que sim. Tudo isso se confirma dentro de campo. A Turquia não é um adversário fácil, ao contrário do que se possa pensar. Ficou em segundo lugar no grupo e ganhou dois jogos aos Países Baixos. Vai ser uma final e tudo pode acontecer. Esperemos provar em campo que Portugal é mais forte."

Bom momento de forma e elogios de Klopp. É Diogo Jota e mais dez na quinta-feira?

"Não faço ideia, só perguntando ao míster. O momento de forma é importante, mas numa final costuma dizer-se que isso é pouco importante. O que interessa é jogar e quem estiver lá dentro vai dar o melhor e vamos vencer."