Lateral e médio deixaram boa imagem na derrota com a Coreia do Sul, marcando posição na corrida ao onze.

A derrota frente à Coreia do Sul (2-1), na sexta-feira, não impediu Portugal de terminar o Grupo H no primeiro lugar, mas deixou uma imagem pálida das Quinas antes do duelo dos oitavos de final, frente à Suíça. Porém, nem só de apontamentos negativos se fez o primeiro (e único, até ver) desaire luso no Catar.