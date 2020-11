Diogo Dalot ciente da importância do jogo com Chipre: "Vamos carregar com tudo"

Vitória portuguesa frente aos cipriotas, no Complexo da Belavista, valerá um bilhete de ida para o Campeonato da Europa de sub-21

O defesa Diogo Dalot garantiu, esta sexta-feira, que a seleção portuguesa de sub-21 vai empenhar-se ao máximo no próximo jogo da fase de qualificação para o Campeonato da Europa da categoria, cujo triunfo vale o apuramento para a fase final da competição.

"Estamos focados no jogo com o Chipre e vamos carregar com tudo nesse jogo porque sabemos que, ao vencê-lo, estaremos [apurados para] a fase final", referiu Dalot, nas primeiras palavras em entrevista aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Diogo Dalot mostrou-se, depois, seguro de que se a equipa portuguesa, orientada pelo selecionador Rui Jorge, estiver "ao melhor nível" e fizer "o que o mister pede", vai "vencer" o embate com o Chipre, que considerou "uma equipa aguerrida e que consegue lutar durante 90 minutos".

O defesa português, titular no embate com a Bielorrússia, destacou, ainda, que as prestações e o crescimento da qualidade da seleção sub-21 deve-se, essencialmente, a uma evolutiva ligação entre os jogadores nacionais.

"À medida de que vamos tendo mais jogos, estágios e momentos juntos, é normal que o grupo se torne mais unido, entrosado e tranquilo. Agora, é tentar evoluir isso ao máximo para podermos estar ao melhor nível na fase final [do Europeu]", afirmou.

A equipa sub-21 de Portugal defronta, no próximo domingo, a seleção de Chipre, em jogo da penúltima ronda da fase de apuramento e, em caso de vitória, garante uma vaga no próximo Campeonato da Europa da categoria, marcado para 2021.

Portugal ocupa o segundo lugar no grupo G, com 21 pontos, a três dos Países Baixos, com quem vai discutir o primeiro lugar do certame, na próxima quarta-feira, em Portimão.