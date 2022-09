Diogo Dalot: "Aprendo sempre com o Cancelo, é um dos melhores do mundo"

Declarações do internacional português após a goleada (4-0) na Chéquia, para a Liga das Nações. Lateral bisou em Praga.

Declarações à RTP:

Exibição coroa bom momento pessoal: "Sim, mas o mais importante foi o bom jogo que fizemos coletivamente. Acho que ainda podíamos ter feito um bocadinho melhor depois do terceiro golo, tendo mais calma e mais bola. Tivemos ali alguns sustos que podiam ter dado num golo deles, mas mantivemos a calma. Defensivamente também estivemos muito bem e acho que o resultado fala por si. Fizemos um grande jogo e merecemos esta vitória".

Hipóteses de qualificação após derrota Espanha: "O nosso pensamento vai ser o mesmo, quer a Espanha tivesse ganho ou do nosso resultado de hoje. Vamos para Braga para ganhar. Vai ser um jogo complicadíssimo e temos de fazer o nosso [trabalho] para poder estar na próxima fase".

Declarações ao Canal 11:

Família presente: "É a eles que eu dedico todos os meus triunfos individuais e coletivos. Tenho a felicidade de os ter sempre a acompanhar-me."

Concorrência: "Isto é fruto do trabalho que temos vindo a fazer. Temos muita qualidade. É um ponto forte para nós. Vem aí o Mundial, é uma competição onde queremos estar sempre. Aprendo sempre com o Cancelo, é um dos melhores do mundo."