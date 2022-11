"Diogo Costa não vai demorar a ser a grande referência mundial das balizas"

A viver o "melhor momento da carreira", o lateral Diogo Dalot diz estar "pronto" a agarrar um lugar na Seleção.

Titular indiscutível no Manchester United, Diogo Dalot conquistou, com naturalidade, um lugar nos 26 eleitos de Fernando Santos e garante que está pronto para ter mais protagonismo na Seleção Nacional. "Estou a viver a minha melhor época de sempre. Quero permanecer a este nível e melhorar ainda mais. O meu desejo é jogar sempre e estou pronto para agarrar a oportunidade na Seleção quando ela surgir. Vou lutar pela titularidade. Se todos os jogadores pensarem assim vão dar boas dores de cabeça ao selecionador", disse o lateral-direito, em entrevista à RTP.

Excluindo Portugal de um lote de favoritos composto por Argentina, Brasil, Bélgica e Inglaterra, Dalot garantiu que o foco da equipa das Quinas é pensar jogo a jogo. "Tudo pode acontecer. Temos jogadores de muita qualidade, mas o que dita o resultado final é aquilo que fazemos dentro de campo. O importante é começar bem e, depois, pensar jogo a jogo. Se isso acontecer, podemos fazer algo bom por Portugal", salientou.

O jogador também abordou a evolução de Diogo Costa, com quem fez a formação no FC Porto, até ao posto de número 1 da baliza de Portugal. "Vejo com enorme orgulho a chegada dele e do Vitinha à Seleção. Acho que o Diogo já é um dos grandes guarda-redes e não vai demorar a ser a grande referência mundial das balizas", disse o lateral do United, apontando os colegas Bruno Fernandes e Ronaldo como "exemplos a seguir": "São referências e dois homens únicos. O Bruno coloca determinação e garra em todos os jogos e Ronaldo destaca-se pelo profissionalismo e ética no dia a dia."