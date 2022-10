"Diogo Costa está pronto para ser decisivo na baliza de Portugal"

Declarações de Pedro Pereira, treinador de guarda-redes que trabalhou com Diogo Costa na formação do FC Porto, à Rádio Renascença.

Pedro Pereira, treinador de guarda-redes que trabalhou com Diogo Costa na formação do FC Porto e que neste momento está no Al-Sadd, do Catar, em declarações ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença, garantiu que o guardião portista está preparado para competir na fase final do Mundial'2022, pese embora a falta de experiência a esse nível, comparando com Rui Patrício, guarda-redes da Roma que foi relegado para o banco da Seleção Nacional nos últimos encontros da equipa liderada por Fernando Santos.

"O Rui Patrício, que jogou as fases finais por Portugal, tem essa experiência de as ter feito, e essa vivência pode ser uma mais-valia em determinados momentos. Mas o Diogo Costa tem demonstrado jogo após jogo que é capaz de estar a esse nível e é capaz de competir a esse nível sem dúvida absolutamente nenhuma", começou por dizer, garantindo de seguida que o guarda-redes do FC Porto está preparado para ser decisivo também com a camisola da Seleção Nacional.

"Se a opção de Fernando Santos for a utilização do Diogo [Costa], ele está pronto para assumir esse desafio e ser, potencialmente, decisivo para Portugal", concluiu.